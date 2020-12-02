شقة تحفه بجوار مدنتى

#شقة_للبيع شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ؛ ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى تقسيمتها(٣ غرف +ريسبشن +٢ حمام + مطبخ ) بمقدم ١٢١ الف وتكملة أقساط على ٧ سنوات بدون فوائد شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى استلام سنة ومبنية للاستفسار اتصل على 01050083069