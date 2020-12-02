شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)
|#شقة_للبيع شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ؛ ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى تقسيمتها(٣ غرف +ريسبشن +٢ حمام + مطبخ ) بمقدم ١٢١ الف وتكملة أقساط على ٧ سنوات بدون فوائد شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى استلام سنة ومبنية للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|بجوار مدينتى- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074874
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