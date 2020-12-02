شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)
|اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة فى كمبوند سراى بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد تصل إلى ٧ سنوات؛ بسعر متر : ١٥٥٠٠ و بيوصل ل 8 الآلاف أتاكد أن أحنا بنخترلك أفضل مواقع مع أقل سعر يقع كمبوند سراى فى قلب القاهرة الجديدة المشروع تحت إشراف شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى بمساحة ١٥٦ متر امتلك شقتك على فيو رائع مفتوح بحرى (٣ غرف و ٢ حمام و ريسبشن ومطبخ ) للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|بجوار مدينتى- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074872
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