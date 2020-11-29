شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد تصل إلى ٧ سنوات؛ بسعر متر : ١٥٥٠٠ و بيوصل ل 8 الآلاف أتاكد أن أحنا بنخترلك أفضل مواقع مع أقل سعر ليه تسكن فى كمبوند سراى ؟! المشروع تحت إشراف شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بمساحة ١٥٦ متر امتلك شقتك على فيو رائع مفتوح بحرى (٣ غرف و ٢ حمام و ريسبشن ومطبخ ) للاستفسار اتصل على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - بجوار مدينتى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074507
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبوند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأمر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و £.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدوده سعر المتر 6 الاف جنيه فقط في #العاصمة_ الادارية دلوقتى شقتك هتبقي ف اول كمبوند sma.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تاج سيتى #لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة &.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا - في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager