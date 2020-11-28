شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة ١٧٠ متر بفيو رائع جدا (٣ غرف +٣ حمام + مطبخ + ريسبشن ) كمبوند متكامل الخدمات خدمات متنوعة - underground parking - Club house - Swimming pools - Kids area - gym & Spa - Cafe & Restaurant - Crystal lagoon يقع الكمبوند فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى للاستفسار اتصل على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

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العنوان: - بجوار مدينتى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074317
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السعر
تاريخ الإعلان
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين .
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28/11/2020
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28/11/2020
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28/11/2020
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28/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

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28/11/2020
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صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

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25/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا - في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري - في القاهرة مصر

فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
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