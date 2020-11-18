شقة تحفه بجوار مدنتى

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة ١٧٠ متر بفيو رائع جدا (٣ غرف +٣ حمام + مطبخ + ريسبشن ) كمبوند متكامل الخدمات خدمات متنوعة - underground parking - Club house - Swimming pools - Kids area - gym & Spa - Cafe & Restaurant - Crystal lagoon يقع الكمبوند فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى للاستفسار اتصل على 01050083069