شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة ١٧٠ متر بفيو رائع جدا (٣ غرف +٣ حمام + مطبخ + ريسبشن ) كمبوند متكامل الخدمات خدمات متنوعة - underground parking - Club house - Swimming pools - Kids area - gym & Spa - Cafe & Restaurant - Crystal lagoon يقع الكمبوند فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى للاستفسار اتصل على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

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العنوان: - بجوار مدينتى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073001
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة بالتجمع الخامس لقطه - في القاهرة مصر

شقة بالتجمع الخامس لقطه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
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صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#استلام فورى#التجمع شقة لقطة للبيع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة لقظة للبيع من المالك بدون عمولات - في القاهرة مصر

شقة مفروشة لقظة للبيع من المالك بدون عمولات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة لقظة للبيع من المالك بدون عمولات بأرقى احياء مدينة نصر 2 غرفة مطبخ حمام صالة كبيرة للايجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 320متر بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا 👈دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 320متر بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

17/11/2020
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