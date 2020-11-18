شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ؛ ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية الشقة تقسيمتها(٣ غرف +ريسبشن +٢ حمام + مطبخ ) بمقدم ١٢١ الف وتكملة أقساط على ٧ سنوات بدون فوائد الكمبوند متكامل الخدمات حيث يضم أكبر بحيرة صناعية (كريستال لاجون) على مساحة ١٤ فدان ومساحات خضراء واسعة وغيرها من المميزات الشقة استلام سنة ومبنية للاستفسار اتصل على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

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العنوان: - بجوار مدينتى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073000
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك فى كمبون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة &.
العنوان:

القاهرة - مصر
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18/11/2020
صورة الاعلان: شقة بالتجمع الخامس لقطه - في القاهرة مصر

شقة بالتجمع الخامس لقطه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
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صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#استلام فورى#التجمع شقة لقطة للبيع فى #الجولدن سكوير ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية و 10 دقايق من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة لقظة للبيع من المالك بدون عمولات - في القاهرة مصر

شقة مفروشة لقظة للبيع من المالك بدون عمولات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة لقظة للبيع من المالك بدون عمولات بأرقى احياء مدينة نصر 2 غرفة مطبخ حمام صالة كبيرة للايجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 320متر بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا 👈دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 320متر بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه - في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

17/11/2020
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