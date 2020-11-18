شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)
|#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ؛ ١٠ دقائق من الجامعة الأمريكية الشقة تقسيمتها(٣ غرف +ريسبشن +٢ حمام + مطبخ ) بمقدم ١٢١ الف وتكملة أقساط على ٧ سنوات بدون فوائد الكمبوند متكامل الخدمات حيث يضم أكبر بحيرة صناعية (كريستال لاجون) على مساحة ١٤ فدان ومساحات خضراء واسعة وغيرها من المميزات الشقة استلام سنة ومبنية للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- بجوار مدينتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073000
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