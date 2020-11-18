شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)
|اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد تصل إلى ٧ سنوات؛ بسعر متر : ١٥٥٠٠ و بيوصل ل 8 الآلاف أتاكد أن أحنا بنخترلك أفضل مواقع مع أقل سعر يقع كمبوند سراى فى قلب القاهرة الجديدة ، الكمبوند متكامل الخدمات حيث يحتوى على كل ما تحلم به أو أكثر من مساحات خضراء وبحيرات صناعية و لاند سكيب وامن وحراسة و clubs و مول تجارى ضخم المشروع تحت إشراف شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بمساحة ١٥٦ متر امتلك شقتك على فيو رائع للتواصل 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- بجوار مدينتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072999
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