شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

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#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان ف القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية و15 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر و بالقرب من الطريق الدائرى الشقة تقسيمتها ( 3 غرف وريسبشن و 2 حمام ومطبخ )بمقدم 121الف وتكملة اقساط حتى 7 سنوات من غير فوايد الشقة استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083069 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

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العنوان: - بجوار مدينتى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071912
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10/11/2020
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10/11/2020
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10/11/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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10/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول - في القاهرة مصر

شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجدييده - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجدييده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا بمساحة 295 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان و #لفترة_محدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية , تم فتح البيع بالمشروع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدوده سعر المتر 6 الاف جنيه فقط في #العاصمة_ الادارية دلوقتى شقتك هتبقي ف اول كمبوند sma.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
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