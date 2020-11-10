شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)
|#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان ف القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية و15 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر و بالقرب من الطريق الدائرى الشقة تقسيمتها ( 3 غرف وريسبشن و 2 حمام ومطبخ )بمقدم 121الف وتكملة اقساط حتى 7 سنوات من غير فوايد الشقة استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083069 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- بجوار مدينتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071912
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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