شقة تحفه بجوار مدنتى

#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان ف القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية و15 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر و بالقرب من الطريق الدائرى الشقة تقسيمتها ( 3 غرف وريسبشن و 2 حمام ومطبخ )بمقدم 121الف وتكملة اقساط حتى 7 سنوات من غير فوايد الشقة استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083069 /