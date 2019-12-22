شقة تحفة للبيع بالسياحية السادسة 6 أكتوبر بسعر مميز 300 متر

(للبيع)
|بسعر مميز شقة تحفة للبيع بالسياحية السادسة 6 أكتوبر • المساحه: 300 متر • الدور الثاني بأسانسير • 4 غرف نوم و3 حمام • موقع مميز جدا فيو روعة • نصف تشطيب إستلام فوري لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|السياحية السادسة 6 أكتوبر- 6 أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046131
2,900,000 جنيه
17,000 جنيه
18,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
2,700,000 جنيه
2,700,000 جنيه
3,250,000 جنيه
3,500,000 جنيه
2,000,000 جنيه
2,500,000 جنيه
3,600 جنيه
اتصل
1,470,000 جنيه
3,500 جنيه
1,000 جنيه
24,000 جنيه