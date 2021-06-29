شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف

(للإيجار)
|شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة كبيرة وتراس كبير وبلكونة ومطبخ وحمام مجهزة ت / 01222914913 شاطئ خاص شماسى وكراسى مجانى لمشاهدة فيديو اكتب قرية الاعلاميين بمطروح بجوار قرية سانتا مونيكا 360 ج اليوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed
|التليفون:
|01222914913
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|العنوان:
|قرية الاعلاميين مرسى مطروح- مرسى مطروح
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099008
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