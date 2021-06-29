شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف

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صورة الاعلان: شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف - في مطروح مصر

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شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة كبيرة وتراس كبير وبلكونة ومطبخ وحمام مجهزة ت / 01222914913 شاطئ خاص شماسى وكراسى مجانى لمشاهدة فيديو اكتب قرية الاعلاميين بمطروح بجوار قرية سانتا مونيكا 360 ج اليوم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mohamed
التليفون: 01222914913

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العنوان: قرية الاعلاميين مرسى مطروح- مرسى مطروح
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 360 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099008
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26/6/2021
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26/6/2021
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26/6/2021
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15/6/2021
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العنوان:

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القسم: 

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15/6/2021
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- في مطروح مصر

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العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

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2/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع لحياة ع هواك طول السنة فى Sea View - في مطروح مصر

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(للبيع)

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العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

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22/5/2021
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