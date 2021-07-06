شقة بمطروح بقرية الاعلاميين

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة بمطروح بقرية الاعلاميين - في مطروح مصر

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شقة بمطروح بقرية الاعلاميين شاطئ خاص شماسى وكراسى مجانى شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة كبيرة وتراس كبير وبلكونة ومطبخ وحمام مجهزة تلفزيون+ثلاجة +غساله +سخان+ بوتجاز+ مراوح سقف واستاند + خزان إحتياطى علوى بموتور اليوم / 350 جنيه مشاهدة فيديو الشقة اكتب شقة بقرية الاعلاميين بمطروح ت / 01222914913 بجوار قرية سانتا مونيكا وقرية النوران وقرية جزر ميامى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mohamed
التليفون: 01222914913

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العنوان: قرية الاعلاميين- مرسى مطروح
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099007
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع 195م بالشماليات ثالث نمره من بورتو أكت.
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الجيزة - مصر
القسم: 

5,200 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر بحي السفارات للعرب والاجانب مدد طويله 200متر

(للإيجار)

بأرقي منطقه بمدينه نصر بحي السفارات شقه مفروشه للايجار مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف وريسبشن 3 قطع.
العنوان:

القاهرة - مصر
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12,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)

عامل مغسلة - مكوجي بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية+ تامين صحي و اجتماعي + زيادة سنوي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف

شقة بمطروح بقرية الاعلاميين للايجار مصيف

(للإيجار)

شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة كبيرة وتراس كبير وبلكونة ومطبخ وحمام مجهزة ت / 01222914.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

360 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: نوفر لكم الشغالات افريقيات من نيجيريا _ اثوبيه _ السودان

نوفر لكم الشغالات افريقيات من نيجيريا _ اثوبيه _ السودان

(فرص)

مكتب خدم ( نور الاسلام للخدم الاجانب ) توفير العمالة المنزلية الاجنبية مكتب شغالات فى مصر للجميع محا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

5,000 جنيه

6/7/2021
صورة الاعلان: كافيتريا للايجار داخل براندمول

كافيتريا للايجار داخل براندمول

(للإيجار)

كافيتريا للايجار داخل براندمول 📍انت امام نادي الشمس 📍انت علي جسر السويس 🔶م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
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صورة الاعلان: محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

محلات للايجار علي جسر السويس امام نادي الشمس بوابه 4

(مطلوب للإيجار)

🌟🌟🌟للايجار فقط 💥الفرصه لما بتجيلك مش هتجيلك تاني 🔥فرصتك عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: صيدلية ايجار قديم 59 سنة بالهرم بجوار عيادات

صيدلية ايجار قديم 59 سنة بالهرم بجوار عيادات

(للبيع)

صيدلية 35م تشطيب س لوكس شغالة شيفت 2500ج الايجار 1250ج المدة 59 سنة مطلوب تنازل عن الرخصة والمحل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار شارع رئيسى بفيصل

صيدلية للايجار شارع رئيسى بفيصل

(للإيجار)

صيدلية 50م مغلقة من شهر أخر شيفت لها 2500ج ايجار 5 الاف تأمين 25 ألف المدة 5 سنوات شارع رئيسى ا.
العنوان:

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القسم: 

5,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للتعين عدد3افراد امن

مطلوب للتعين عدد3افراد امن

(للإيجار)

مطلوب للتعين عدد3افراد امن السن من 25 الي40 يفضل الاجسام الرياضية وشرط التفرع نقبل جميع المؤهل لايق.
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)

مطلوب لايف جارد شباب السن 20 : 35 سنة – حاصل علي مؤهل متوسط علي الاقل وموقف نهائي من الجيش - سكن –.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات

مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخلين بيانات

مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

5/7/2021
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مطلوب مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية يتم قبول ا.
العنوان:

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4,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي

(للإيجار)

للايجار استديو مفروش بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار مول سيتي ستارز وسيتي سنتر مكون من (غرفه نوم ور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

5/7/2021
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