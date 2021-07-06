(للإيجار)
|شقة بمطروح بقرية الاعلاميين شاطئ خاص شماسى وكراسى مجانى شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة كبيرة وتراس كبير وبلكونة ومطبخ وحمام مجهزة تلفزيون+ثلاجة +غساله +سخان+ بوتجاز+ مراوح سقف واستاند + خزان إحتياطى علوى بموتور اليوم / 350 جنيه مشاهدة فيديو الشقة اكتب شقة بقرية الاعلاميين بمطروح ت / 01222914913 بجوار قرية سانتا مونيكا وقرية النوران وقرية جزر ميامى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed
|التليفون:
|01222914913
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|العنوان:
|قرية الاعلاميين- مرسى مطروح
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099007
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