شقة بمساحة كبيرة للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة دوبليكس للبيع في انطاليا هورما مناسبة للجنسية التركية.شقة مميزة للبيع في انطاليا بمساحة 200 م2 ضمن مجمع راقي للبيع في انطاليا منطقة كونيالتي حي هورما الراقي مجمع متكامل الخدمات وضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا هورما المخدم بالمواصلات العامة والاسواق التجارية الدائمة . ميزات المجمع: مسابح خارجية مسابح للأطفال حدائق اماكن مخصصة للجلوس حول المسابح كراج سيارات داخلي وخارج شقة خمس غرف وصالة دوبليكس السعر 175.000 $ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110588
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