(للبيع)
|شقة بكمبوند المخابرات العامة ( حورس ) على طريق الواحات للبيع شقة بكمبوند حورس (المخابرات العامه) 6 أكتوبر امام / سكن مصر داون تاون – نادى وادى دجلة – جامعة نوال الدجوى المساحة 109 متر (86م صافى) دور أرضى مرتفع تشطيب سوبر لوكس خلاف تشطيب الشركة عبارة عن : 3 غرف + رسبشن قطعتين + مطبخ + حمام بالعدادات : كهرباء - مياه - غاز الكمبوند متكامل : أمن 24 ساعة - مساحات خضراء - نادى - مستشفى - مدرسه - مولات تجاريه الشقة خالصة الاقساط استلام فورى مطلوب 650 الف جنيه كاش للتفاصيل اتصل الآن 01122957722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|j
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- j
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048044
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