شقة بكمبوند المخابرات العامة ( حورس ) على طريق الواحات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة بكمبوند المخابرات العامة ( حورس ) على طريق الواحات للبيع شقة بكمبوند حورس (المخابرات العامه) 6 أكتوبر امام / سكن مصر داون تاون – نادى وادى دجلة – جامعة نوال الدجوى المساحة 109 متر (86م صافى) دور أرضى مرتفع تشطيب سوبر لوكس خلاف تشطيب الشركة عبارة عن : 3 غرف + رسبشن قطعتين + مطبخ + حمام بالعدادات : كهرباء - مياه - غاز الكمبوند متكامل : أمن 24 ساعة - مساحات خضراء - نادى - مستشفى - مدرسه - مولات تجاريه الشقة خالصة الاقساط استلام فورى مطلوب 650 الف جنيه كاش للتفاصيل اتصل الآن 01122957722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: j
التليفون: 01122957722

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العنوان: - j
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048044
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