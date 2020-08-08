شقة بفيو رائع ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك باجمل فيو ع لاند سكيب باميز مواقع العاصمة الادارية بحديقة جميلة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وارض المعارض والجامعة الروسية وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل بسعر متر قليل وبالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بافضل كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064534
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