شقة بفلمنج 3 غرف

(للبيع)
|شقة بالدور الأول علوى ، 3 غرف ورسبشن كبير قطعتين وحمام كبير ومطبخ بها جميع العدادات مياة وغاز وكهرباء، تشطيب عادى شارع متفرع من شارع القنواتى الذى يقع أمام البنك الاهلى بشارع مصطفى كامل، فلمنج ، العمار ة 9 ادوار بها اسانسير مدخل واسع، بناء 2010.موبايل 01018109004
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدى رجب
|التليفون:
|01018109004
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|العنوان:
|متفرع من شارع القنوااتى امام البنك الأهلى بشارع مصطفى كامل- فليمنج
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049249
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