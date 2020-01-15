شقة بفلمنج 3 غرف

شقة بالدور الأول علوى ، 3 غرف ورسبشن كبير قطعتين وحمام كبير ومطبخ بها جميع العدادات مياة وغاز وكهرباء، تشطيب عادى شارع متفرع من شارع القنواتى الذى يقع أمام البنك الاهلى بشارع مصطفى كامل، فلمنج ، العمار ة 9 ادوار بها اسانسير مدخل واسع، بناء 2010.موبايل 01018109004