شقة بسعر مميزجدا للشباب بحدائق الاهرام

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تفاصيل الإعلان
شقة 125 متر خلفى منطقة ن 3 غرف و 1 حمام و مطبخ و رسيبشن 2 قطعة و بلكونة - الشقة نص تشطيب محارة و حلوق - اساسيات كهرباء - اساسيات سباكة - دور تانى ( دور مميز ) - قريبة من البوابة التالتة - قريبة من شارع الجيش - اسانسير - العمارة ساكنة و خلصانة واجهات و مداخل - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و به كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام شقتك عندناا احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen sayed
التليفون: 01211558932

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 390,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053436
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17/2/2020
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16/2/2020
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16/2/2020
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16/2/2020
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16/2/2020
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15/2/2020
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15/2/2020
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شقة 195 م واجهة بحرى بالبوابة التانية حدائق الاهرام

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12/2/2020
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