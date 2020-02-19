شقة بسعر مميزجدا للشباب بحدائق الاهرام

(للبيع)
|شقة 125 متر خلفى منطقة ن 3 غرف و 1 حمام و مطبخ و رسيبشن 2 قطعة و بلكونة - الشقة نص تشطيب محارة و حلوق - اساسيات كهرباء - اساسيات سباكة - دور تانى ( دور مميز ) - قريبة من البوابة التالتة - قريبة من شارع الجيش - اسانسير - العمارة ساكنة و خلصانة واجهات و مداخل - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و به كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام شقتك عندناا احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|390,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053436
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