شقة بسعر مميزجدا للشباب بحدائق الاهرام

شقة 125 متر خلفى منطقة ن 3 غرف و 1 حمام و مطبخ و رسيبشن 2 قطعة و بلكونة - الشقة نص تشطيب محارة و حلوق - اساسيات كهرباء - اساسيات سباكة - دور تانى ( دور مميز ) - قريبة من البوابة التالتة - قريبة من شارع الجيش - اسانسير - العمارة ساكنة و خلصانة واجهات و مداخل - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و به كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام شقتك عندناا احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .