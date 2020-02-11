شقة بسعر محروق 144 متر بحدائق الاهرام

- شقة 144 متر خلفى منطقة ح - تنقسم الى 3 غرف 2 حمام مطبخ رسيبشن 2 قطعة بلكونة - تتميز ب - الشقة بسعر محروق - البوابة التانية الجديدة - خطوتين من شارع الجيش - الشقة محارة و حلوق - تحميل قديم ( 15 % ) - الشقة بحرى - خلفى ( مسافة 10م بينها و بين الجار) - عداد كهرباء - اسانسير شغال - قربهاا من جميع الخدمات - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق