شقة بروف جاردن للبيع بمقدم 102 الف وامن مستقبل الاولاد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة بروف جاردن للبيع بمقدم 102 الف وامن مستقبل الاولاد - في القاهرة مصر

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مستوي عالي من خدمات + كمبوند راقي سياحي +اقساط سهلة ع الكل = شقة الاحلام بروف جاردن في ارقي كمبوند سكني في منطقة الحي السكني الثامن R8 بالقرب من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، مع افضل خدمات نادي رياضي و تراك للجرى و الدراجات وحمامات سباحة وكلها قريبه منك مش بعيد وحدتك بمساحة 151 مكونة من: (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) بمقدم 102 الف وانظمة سداد مريحة وبدن فوايد يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01021551076

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 102,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084506
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