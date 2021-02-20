شقة بروف جاردن للبيع بمقدم 102 الف وامن مستقبل الاولاد

(للتقسيط)
|مستوي عالي من خدمات + كمبوند راقي سياحي +اقساط سهلة ع الكل = شقة الاحلام بروف جاردن في ارقي كمبوند سكني في منطقة الحي السكني الثامن R8 بالقرب من المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي، مع افضل خدمات نادي رياضي و تراك للجرى و الدراجات وحمامات سباحة وكلها قريبه منك مش بعيد وحدتك بمساحة 151 مكونة من: (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) بمقدم 102 الف وانظمة سداد مريحة وبدن فوايد يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084506
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