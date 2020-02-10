شقة بدريم لاند للبيع

(للبيع)
|شقة بدريم لاند- تطل علي حمام سباحة- 3 غرف - ريسبشن ثلاث قطع- 3 حمام- مطبخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد
|التليفون:
|01005161295
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|العنوان:
|دريم لاند- 6 أكتوبر- دريم لاند
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052230
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