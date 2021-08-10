(للبيع)
|شقة بدجله بالمز - 6 اكتوبر جمهورية مصر العربية – مدينة 6 اكتوبر بمنتجع دجله بالمز بمدينة 6 اكتوبر بالبرج HX 102 وحدة رقم 11 المساحة 80 م2 المكونات غرفتين نوم + مطبخ + حمام + بلكونة + صالة تشطيب سوبر لوكس – مفروشة فرش جديد كامل غير مستعمل كامل الاجهزة الكهربائية جديدة غير مستعملة نهائيا بالكراتين مكيفات كاملة اسبليت معدات المطبخ واجهزة المطبخ بالكامل موجودة مصروف علي التاثيث والاجهزة اكثر من 100 الف جنية الدور الاول بعد الارضي الشقة بالعفش ب 500 الف كاش بدون العفش والاجهزة 420 الف كاش لمعرفة ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|0020106663333
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|العنوان:
|دجله بالمز - 6 اكتوبر- القاهره
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102928
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