شقة بحديقة روعة للبيع فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|عايز شقة بخصوصية ملهاش مثيل تعالى امتلك شقتك بجاردن فى العاصمة الادارية 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريبة لكل احتياجاتك مولات تجارية ومطاعم ومستشفيات ومدارس وبيوتى سنتر كل ده بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى خصوصية ملهاش مثيل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|157,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057413
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