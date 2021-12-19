(للبيع)
|شقة بالمنطقة الثامنة للبيع شقة 110م خلف السراج مول 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ خلفية ـ غاز سوبر لوكس المطلوب 710الف ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|710,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115798
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