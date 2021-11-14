شقة بالقرب من البحر في تركيا انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع قريبة من البحر في ليمان كونياليتي انطاليا تتألف من غرفة ومطبح وصالة . تبعد عن البحر 200 متر بمساحة 65 م2 الشقة حديثة وبنظام ذكي ضمن مجمعات راقية في انطاليا تركيا . تقع الشقة في انطاليا وضمن الحي الاوروبي الأقرب الى البحر والأكثر خدمة حي اليمان يتميز الحي بالرقي والهدوء وقربه من البحر وتوفر المواصلات العامة والأسواق التجارية المسافة إلى البحر 200 م المسافة إلى المركز 5 كم المسافة إلى المحطة 100 م المسافة إلى المطار 12 كم شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group