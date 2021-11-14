شقة بالقرب من البحر في تركيا انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة للبيع قريبة من البحر في ليمان كونياليتي انطاليا تتألف من غرفة ومطبح وصالة . تبعد عن البحر 200 متر بمساحة 65 م2 الشقة حديثة وبنظام ذكي ضمن مجمعات راقية في انطاليا تركيا . تقع الشقة في انطاليا وضمن الحي الاوروبي الأقرب الى البحر والأكثر خدمة حي اليمان يتميز الحي بالرقي والهدوء وقربه من البحر وتوفر المواصلات العامة والأسواق التجارية المسافة إلى البحر 200 م المسافة إلى المركز 5 كم المسافة إلى المحطة 100 م المسافة إلى المطار 12 كم شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ليمان- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111170
155,000 دولار
15,000 دولار
152,000 دولار
140,000 دولار
150,000 دولار
167,670 دولار
165,000 دولار
66,500 دولار
162,000 دولار
160,000 دولار
159,000 دولار
83,500 دولار
170,000 دولار
184,000 دولار
182,000 دولار