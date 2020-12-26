شقة بالعاصمة

شقه 163متر بحري فيو لاند سكيب وبحيرات دور اول ثلاث غرف وليفينج منهم غرفه ماستر السعر قبل الخصم 2,221,681 والسعر بعد الخصم 2,066,164 مقدم 10%وتقسيط علي 10سنوات