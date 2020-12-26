شقة بالعاصمة

(للبيع)
|شقه 163متر بحري فيو لاند سكيب وبحيرات دور اول ثلاث غرف وليفينج منهم غرفه ماستر السعر قبل الخصم 2,221,681 والسعر بعد الخصم 2,066,164 مقدم 10%وتقسيط علي 10سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed Rizk
|التليفون:
|01111936275
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077467
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