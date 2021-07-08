شقة بالدور الأرضي مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية سكنية - ادارية

من المالك مباشرة فرصة شقة لقطة بالدور الأرضي 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية تصلح لجميع الاغراض السكنية عيادة - معرض - اتيليه - مصيف مميز ورائع . الشقة بمنطقة هادئة وراقية وبشارع ادريس بالمندرة البحرية ثالث عمارة من جمال عبد الناصر وخطوات قليلة من البحر (200 مترتقريبا) لها مدخلين واحد مستقل من الحديقة والآخر من السلم الرئيسي للعمارة ابواب حديدية للمداخل حصة في ملكية الارض والمرافق عداد كهرباء ومياه ،.وصلة الغاز موجودة على باب الشقة وجاهزة للتوصيل الفوري