شقة بالدور الأرضي مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية سكنية - ادارية

(للبيع)
|من المالك مباشرة فرصة شقة لقطة بالدور الأرضي 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية تصلح لجميع الاغراض السكنية عيادة - معرض - اتيليه - مصيف مميز ورائع . الشقة بمنطقة هادئة وراقية وبشارع ادريس بالمندرة البحرية ثالث عمارة من جمال عبد الناصر وخطوات قليلة من البحر (200 مترتقريبا) لها مدخلين واحد مستقل من الحديقة والآخر من السلم الرئيسي للعمارة ابواب حديدية للمداخل حصة في ملكية الارض والمرافق عداد كهرباء ومياه ،.وصلة الغاز موجودة على باب الشقة وجاهزة للتوصيل الفوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس محمد حافظ
|التليفون:
|01223312025
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|العنوان:
|شارع ادريس المندرة بحري ثالث عمارة من جمال علد الناصر يمين- الاسكندرية - المندرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550,000 جنيه مصري
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099617
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