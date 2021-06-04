شقة بالجيزة للبيع

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الدور فوق الارضي ✅ ٢ غرفة مقفولين ✅ حمام مساحة كبيرة ✅مطبخ ✅ريسبشن كبير قطعتين تشطيب سوبر لوكس الاتصال على الرقم 01006010007 واتس اب / 01113333494 غاز طبيعي ، عداد كهرباء قديم ، السعر ٥٣٠الف جنيه كاش ملحوظة: البيع من خلال المالك و لا يوجد عمولات و نقل الملكية بيبقي في الشركة المالكة للابراج و بتطلع لحضرتك عقد جديد بأسم حضرتك و الشقة لا يوجد عليها اقساط او مخالفات