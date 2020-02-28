شقة بارخص سعر للمتر متشطب بحدائق الاهرام

شقة 125 م خلفى منطقة و 2 غرفة 1 حمام مطبخ رسيبشن 3 قطع تتميز ب - الشقة سوبر لوكس - تحميل قديم - عداد غاز - باب مصفح - دور تانى - اسانسير شغال - قريبة من جميع الخدمات - قريبة من البوابة التانية القديمة - متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .