شقة بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 195 م اماميه عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 3 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) عرض لفترة محدودة بمقدم 299,000 ج وتسهيلات حتي 60 شهر بدون فوائد وبدون دفعات لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046707
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