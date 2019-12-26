شقة بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 195 م اماميه عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 3 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) عرض لفترة محدودة بمقدم 299,000 ج وتسهيلات حتي 60 شهر بدون فوائد وبدون دفعات لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات )