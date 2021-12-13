شقة ايجار بالدقى مفروشه تفريعات ش التحرير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة ايجار بالدقى مفروشه تفريعات ش التحرير - في الجيزة مصر

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شقة ايجار مفروش جنب مترو البحوث الدقى غرفتين نوم ريسبشن حمام ومطبخ دور تانى مطلوب 4500جنيه شهرياً للتواصل واتساب او موبايل مكتب عقارات 01005995955
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الصقر العقارية
التليفون: 01005995955

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العنوان: محى الدين ابو العز الدقى- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2115028
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استديو ايجار مفروش أمام كلية علاج طبيعي الدقى

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13/12/2021
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13/12/2021
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4/12/2021
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23/11/2021
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22/11/2021
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20/11/2021
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18/11/2021
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3/11/2021
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3/11/2021
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26/10/2021
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العنوان:

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القسم: 

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22/10/2021
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العنوان:

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18/10/2021
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القسم: 

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16/10/2021
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القسم: 

اتصل

16/10/2021
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