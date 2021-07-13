شقة امام العاصمة الادارية بمساحات مختلفة

(للبيع)
|ب ٢٧٠٠ جنيه للمتر تقدر تسكن امام العاصمة الادارية في الحي المتميز -بمساحات مختلفة تناسب الجميع -اطلالة مميزة علي حديقة -حواليك كل الخدمات (مولات-جامعات-مدارس-مستشفيات-نوادي-حديقة مركزية) -كمان هتبقي قريب من مدينتي والتجمع والرحاب بأنظمة سداد مرنة وافضل سعر للحجز واي استفسارات تواصل معنا علي 01128729795
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
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|العنوان:
|الحي المتميز- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|432,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100018
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