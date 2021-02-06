شقة العمر ب0% مقدم وقسط ع قد الايد

(للبيع)
|امن مستقبل الاولاد واستثمار وامتلك شقتك امام النهر الاخضر بالعاصمة الجدية وعيش حياة جديدة بمستوي من الرقي والفاهية ف زافاني امتلك شقتك بمساحة 195م (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن) وبالقرب من جميع خدمات: •بحيرات صناعية •تراك للدراجات •مول تجاري •مطاعم وكافيهات •نادي صحي وملاعب يلا مستني ايه مفيش مقدم هيوقفك ولاقسط هيعطلك يلا كلمنا علي :01013937774 او راسلنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|204,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082871
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