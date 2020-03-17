شقة ارضي بحديقة متشطبة بالكامل في كمبوند بارك لين العاصمة الإدارية

(للبيع)
|شقة ارضي 135م بحديقة 16م فى كمبوند بارك لين العاصمة الإدارية بإطلالة رائعة للمساحات الخضراء و خدمات الكمبوند . الشقة مقسمة الى غرفتين نوم-2 حمام-تراس-ريسبشن-مطبخ. كمبوند بارك لين خاص بشركة العتال و الذي تميز موقعه فى العاصمة الجديدة فى الحى R7 قطعة D2 بجوار الجامعة السويدية مباشرة ودقائق من النهر الاخضر و الكمبوند على شارع رئيسى بعرض 70 متر. خدمات الكمبوند:مساحات خضراء واسعة -لاند سكيب للتنزه وركوب الدراجات- حمامات السباحة- والبحيرات الصناعية-كافيهات و مطاعم -سبا-جيم مجهز على أعلى مستوى. طريقة ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rasha remax
|التليفون:
|01127844511
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,636,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056204
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