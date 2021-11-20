شقة ادارى للايجار فى الزقازيق

(للإيجار)
|شقة إدارى للايجار تصلح لجميع الاغراض فى الزقازيق الشقة فى برج على الشارع الرئيسى ناصية بطريق موقف المنصوره فى موقع مميز مطلوب 4500جنيه ايجار شهرى اتصال مكتب الوسيط عقارات الزقازيق ايمن التهامى 01030040807
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايمن التهامى
|التليفون:
|01030040807
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|العنوان:
|- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111975
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