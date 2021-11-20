شقة ادارى للايجار فى الزقازيق

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة ادارى للايجار فى الزقازيق - في الشرقية مصر

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شقة إدارى للايجار تصلح لجميع الاغراض فى الزقازيق الشقة فى برج على الشارع الرئيسى ناصية بطريق موقف المنصوره فى موقع مميز مطلوب 4500جنيه ايجار شهرى اتصال مكتب الوسيط عقارات الزقازيق ايمن التهامى 01030040807
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايمن التهامى
التليفون: 01030040807

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العنوان: - الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111975
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق

شقة مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق

(للبيع)

شقة للبيع تمليك مساحة 80 متر دور اول على شارع بورسعيد الرئيسى باب الخلق200متر من مستشفى احمد ماهر تص.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn

متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

متجر يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2021
صورة الاعلان: زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: سينابتول امريكي synaptol tablets عدد 60 قرص متوفر الآن شحن لجميع المحافظات

سينابتول امريكي synaptol tablets عدد 60 قرص متوفر الآن شحن لجميع المحافظات

(للبيع)

✅سينابتول اقراص 60 قرص سريع الذوبان في الفم امريكي ✅منتج سينابتول الامريكي لعلاج حالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

790 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: carpets egyptسجاد في مصر

carpets egyptسجاد في مصر

(للبيع)

carpets egyptسجاد في مصر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي) خدمات التأشيرات السياحية / السياحية

دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي) خدمات التأشيرات السياحية / السياحية

(للبيع)

تحيات منا .! صديق التجارة العزيز ، لدينا أفضل عروض تأشيرة زيارة / سياحة / عمل B2B بالنسبة لك ، يرج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 درهم

18/11/2021
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 500 _ 600

ايجار باص مرسيدس 500 _ 600

(للإيجار)

استئجار باصات 500-600 لجميع انواع الرحلات و السفر داخل و خارج القاهرة و للترفيه و التنزه و لجميع انو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: العاب الواقع الافتراضي

العاب الواقع الافتراضي

(للبيع)

عيش تجربة الواقع الافتراضى مع يونيتد تويزهنفذلك اكتر من 100 لعبة واقع افتراضي مثير هتعيش الواقع بشكل.
العنوان:

الجيزة - مصر

11,211 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TCL الأسكندرية

صيانة TCL الأسكندرية

(للبيع)

مركز صيانة معتمد صيانة TCL الأسكندرية أصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف *مبردات) TCL .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TCL الأسكندرية

صيانة TCL الأسكندرية

(للبيع)

مركز صيانة معتمد صيانة TCL الأسكندرية أصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف *مبردات) TCL .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

زهئتي من شغل البيت ومحتاجة شغالة او طباخة تكون امينة ومتدينة؟؟؟؟؟ عندك اطفال ومحتاجة ليهم جليسة امين.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
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