شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع كثيرة من الشفاط: شفاط بلت ان –شفاط حائطي-شفاط90سم-شفاط كلوجمان-شفاط بمدخنة-شفاط60سم للمساحات الصغيرة-شفاط الماني-شفاط فلتر كربوني-شفاط مطبخ اقوي قوة شفط في الشفاطات, شفاط بموتور الماني, شفاط90سم, شفاط مسطح, شفاط ديكوري,شفاط زجاجي, شفا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: برنرتك
التليفون: 01200015170

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العنوان: 16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046805
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان - في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني - في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني - في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني - في الجيزة مصر

افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 ضما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
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صورة الاعلان: غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان - في الجيزة مصر

غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: شفاط بلت ان- شفاط الماني – شفاط كلوجمان - في الجيزة مصر

شفاط بلت ان- شفاط الماني – شفاط كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بلت ان- شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/12/2019
صورة الاعلان: تلاجات كلوجمان – تلاجات الماني - في الجيزة مصر

تلاجات كلوجمان – تلاجات الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجات كلوجمان – تلاجات الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: شوايه الماني– مقلاية كلوجمان - شوايه بلت ان – مقلاية بلت ان - في الجيزة مصر

شوايه الماني– مقلاية كلوجمان - شوايه بلت ان – مقلاية بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شوايه الماني– مقلاية كلوجمان - شوايه بلت ان – مقلاية بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: غسالة كلوجمان الالمانية بلت ان - في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان الالمانية بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان الالمانية بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :0127140603.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2019
صورة الاعلان: المسطح الالماني 90سم –مسطح غاز – مسطح كهرباء - في الجيزة مصر

المسطح الالماني 90سم –مسطح غاز – مسطح كهرباء

(للبيع)

- في الجيزة مصر

المسطح الالماني 90سم –مسطح غاز – مسطح كهرباء ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: افران بلت ان كلوجمان الالمانية - في الجيزة مصر

افران بلت ان كلوجمان الالمانية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افران بلت ان كلوجمان الالمانية ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: الشفاط الالماني اقوي ماركة في السوق - في الجيزة مصر

الشفاط الالماني اقوي ماركة في السوق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الشفاط الالماني اقوي ماركة في السوق ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2019
صورة الاعلان: تلاجات كلوجمان الالمانية باقوي تكنولوجيا عالية - في الجيزة مصر

تلاجات كلوجمان الالمانية باقوي تكنولوجيا عالية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجات كلوجمان الالمانية باقوي تكنولوجيا عالية ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2019
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