(للبيع)
|شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع كثيرة من الشفاط: شفاط بلت ان –شفاط حائطي-شفاط90سم-شفاط كلوجمان-شفاط بمدخنة-شفاط60سم للمساحات الصغيرة-شفاط الماني-شفاط فلتر كربوني-شفاط مطبخ اقوي قوة شفط في الشفاطات, شفاط بموتور الماني, شفاط90سم, شفاط مسطح, شفاط ديكوري,شفاط زجاجي, شفا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046805
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