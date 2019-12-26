شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع كثيرة من الشفاط: شفاط بلت ان –شفاط حائطي-شفاط90سم-شفاط كلوجمان-شفاط بمدخنة-شفاط60سم للمساحات الصغيرة-شفاط الماني-شفاط فلتر كربوني-شفاط مطبخ اقوي قوة شفط في الشفاطات, شفاط بموتور الماني, شفاط90سم, شفاط مسطح, شفاط ديكوري,شفاط زجاجي, شفا