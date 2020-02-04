شفاط الماني ديكوري - فرن 90سم بلت ان غاز

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شفاط الماني ديكوري - فرن 90سم بلت ان غاز ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانية شفاط LUXUS شفاط 90سم قوة الشفط 850م اضاءة ليد وتحكم باللمس 4 سرعات وجود ريموت كنترول وجود فلاتر كربونية فرن غاز :KGO900GGFX فرن 90سم فرن غاز والشواية كهرباء وجود مروحة + 3 وظايف تسع 110 لتر سهلة التنظيف بلد المنشأ : المانيا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: برنرتك
التليفون: 01200015170

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العنوان: 16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2051973
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرن بالبخار بلت ان كلوجمان الالمانية - في الجيزة مصر

فرن بالبخار بلت ان كلوجمان الالمانية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرن بالبخار بلت ان كلوجمان الالمانية ضمان5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: AquaStop فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية - في الجيزة مصر

AquaStop فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

AquaStop فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: خاصية ExtraLoad Capacity فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية - في الجيزة مصر

خاصية ExtraLoad Capacity فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

خاصية ExtraLoad Capacity فى غسالات اطباق كلوجمان الالمانية ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: فرن 60سم – فرن الماني – فرن بلت ان - في الجيزة مصر

فرن 60سم – فرن الماني – فرن بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرن 60سم – فرن الماني – فرن بلت ان شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالماني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: شفاط بمدخنة- شفاط اسود- شفاط الماني – شفاط ديكوري - في الجيزة مصر

شفاط بمدخنة- شفاط اسود- شفاط الماني – شفاط ديكوري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بمدخنة- شفاط اسود- شفاط الماني – شفاط ديكوري ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: عروض علي غسالة الاطباق ومعاه شفاط هدية 2020 - في الجيزة مصر

عروض علي غسالة الاطباق ومعاه شفاط هدية 2020

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض علي غسالة الاطباق ومعاه شفاط هدية 2020 ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2020
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صورة الاعلان: فرن90سم-فرن الماني-فرن بلت ان - في الجيزة مصر

فرن90سم-فرن الماني-فرن بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فرن90سم-فرن الماني-فرن بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان - في الجيزة مصر

شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط90سم - شفاط الماني – شفاط كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :0127.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان - في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان - في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شواية الماني – شواية كلوجمان - شواية بلت ان – مقلاية بلت ان شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني - في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة كلوجمان – غسالة بلت ان – غسالة الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني - في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط بلت ان – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري – شفاط الماني ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني - في الجيزة مصر

افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افران كهرباء- افران بلت ان –افران كلوجمان – افران الماني للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 ضما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان - في الجيزة مصر

غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غسالة اطباق – غسالة صحون – غسالة بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
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