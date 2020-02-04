شفاط الماني ديكوري - فرن 90سم بلت ان غاز ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانية شفاط LUXUS شفاط 90سم قوة الشفط 850م اضاءة ليد وتحكم باللمس 4 سرعات وجود ريموت كنترول وجود فلاتر كربونية فرن غاز :KGO900GGFX فرن 90سم فرن غاز والشواية كهرباء وجود مروحة + 3 وظايف تسع 110 لتر سهلة التنظيف بلد المنشأ : المانيا