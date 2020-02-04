(للبيع)
|شفاط الماني ديكوري - فرن 90سم بلت ان غاز ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانية شفاط LUXUS شفاط 90سم قوة الشفط 850م اضاءة ليد وتحكم باللمس 4 سرعات وجود ريموت كنترول وجود فلاتر كربونية فرن غاز :KGO900GGFX فرن 90سم فرن غاز والشواية كهرباء وجود مروحة + 3 وظايف تسع 110 لتر سهلة التنظيف بلد المنشأ : المانيا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051973
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