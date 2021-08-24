شـقه للبيع في كمبوند ميدتاون وعيش حياة المستـثمرين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شـقه للبيع في كمبوند ميدتاون وعيش حياة المستـثمرين - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرصة استثمارية عظيمة للعيش حياة فاخرة بأسعار في متناول يد الجميع بأكثر كمبوندات العاصمة الادارية شهرة ومبيعا "" ميدتاون سكاي "" الراقي هتمتلك شقتك بفيو ساحر علي النهر الاخضر مباشرة فقط 145 m 2 rooms + 2 bathrooms + terrace + kitchen + reception باقل مقدم والباقى بالتقسيط بدون فوائد وبنقدملك مفاجأاااة مذهلة سعر شقتك الان مغري جداااوكمان هتتمتع بعرض الاقساط الاستثنائي بدون فوائد وبالقرب من المحور المركزيش و بجوار الجامعة البريطانية، - دقائق من مسجد الفتاح العليم و الكاتدرائية و النهر الاخضر-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- العاصمة الادارية, The administrative capital
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103437
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار السراج مول - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار السراج مول

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للعائلات ولأصحاب المدد الطويله والعروض المميزه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار بموقع ممتازجدا بمدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: متاح الأن للعائلات عرض شقه مفروشه للايجار الشهري والمدد الطويله - في القاهرة مصر

متاح الأن للعائلات عرض شقه مفروشه للايجار الشهري والمدد الطويله

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن للعائلات عرض شقه مفروشه للايجار الشهري والمدد الطويله بموقع متميز جدا في مدينه نصر في المن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في شارع البطرواي متفرع من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالتقسيط المريح و بسعر متر الكاش بكمبوند الموندو - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالتقسيط المريح و بسعر متر الكاش بكمبوند الموندو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالتقسيط المريح امتلك شقتك بكمبوند il mondo وسط ارقى وافضل خدمات و ع بعد دقائق من النهر الاخضر و الك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة ف il mondo ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة الخدمات - في القاهرة مصر

امتلك شقة ف il mondo ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة الخدمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع باجمل فيو ع لاجون قريب من افضل خدمات بكمبوند راقى وبمنطقة سكنية مميزة بالR7 و امتلك شقتك 186 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: ب95 الف مقدم امتلك شقتك واسكن مع عيلتك واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ب95 الف مقدم امتلك شقتك واسكن مع عيلتك واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن مع عيلتك واستثمر فلوسك بمنطقة الR7 وامتلك شقتك بكمبوند الموندو 80 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجار للمدد الطويله - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجار للمدد الطويله

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجار للمدد الطويله بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المدد الطويله أقل مده سنه شقه مفروشة للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر امام الحديقه الدوليه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصرقر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجارعند سيتى ستارز - في القاهرة مصر

لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجارعند سيتى ستارز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجارعند سيتى ستارز مكونه من( ٣ غرف نوم – 2 ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع مممتاز جدا بمدينه نصر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقه ممفروشه للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقه ممفروشه للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

-عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقه ممفروشه للايجاربموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار سيتي ستارزمكونه م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

22/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager