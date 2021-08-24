شـقه للبيع في كمبوند ميدتاون وعيش حياة المستـثمرين

(للبيع)
|فرصة استثمارية عظيمة للعيش حياة فاخرة بأسعار في متناول يد الجميع بأكثر كمبوندات العاصمة الادارية شهرة ومبيعا "" ميدتاون سكاي "" الراقي هتمتلك شقتك بفيو ساحر علي النهر الاخضر مباشرة فقط 145 m 2 rooms + 2 bathrooms + terrace + kitchen + reception باقل مقدم والباقى بالتقسيط بدون فوائد وبنقدملك مفاجأاااة مذهلة سعر شقتك الان مغري جداااوكمان هتتمتع بعرض الاقساط الاستثنائي بدون فوائد وبالقرب من المحور المركزيش و بجوار الجامعة البريطانية، - دقائق من مسجد الفتاح العليم و الكاتدرائية و النهر الاخضر-
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمة الادارية, The administrative capital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103437
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