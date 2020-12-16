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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا وعلي وجه السرعه بنات من السودان للعمل براتب ممتاز جدددددا وانتو يا سيدات البيوت تعالو اتصلو دلوقتي هتلاقو عمل يناسبكم وفي نفس الوقت بيبدءمن 8 الصبح لينتهي الساعه 4العصر مستنيه ايه متفكريش اتصلي بسرعه قبل ما العدد يكتمل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة توظيف
التليفون: 01101507407

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العنوان: مدينة السادس من اكتوبر- 6اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077729
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صورة الاعلان: مطلوب لشركه مقاولات بالرياض - في 6 أكتوبر مصر

مطلوب لشركه مقاولات بالرياض

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

مطلوب لشركه مقاولات بالرياض سباك ،،،، دهان معادن ،،،،،،،، كهربائي عام ،،،،، مليس ،،،،، راتب 2000 ر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2,000 ريال

16/12/2020
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