(فرصة عمل)
|مطلوب فورا وعلي وجه السرعه بنات من السودان للعمل براتب ممتاز جدددددا وانتو يا سيدات البيوت تعالو اتصلو دلوقتي هتلاقو عمل يناسبكم وفي نفس الوقت بيبدءمن 8 الصبح لينتهي الساعه 4العصر مستنيه ايه متفكريش اتصلي بسرعه قبل ما العدد يكتمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة توظيف
|التليفون:
|01101507407
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|العنوان:
|مدينة السادس من اكتوبر- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077729
2,000 ريال