شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

اقوى اله تصوير مستندات ليزر الوان للمدارس - المطابع - شركات الدعايه والاعلان - المستشفيات xerox 7845 - سرعه 45 صوره / الدقيقه - درجه وضوح الطباعه تصل الى 1200 * 2400 - مقاس ورق a4 - a3 - a5 - 32 * 48 - وزن ورق حتى 300 جرام - خاصيه الدوبلكس - خاصيه التوزيع - فيدر - شاشه تاتش - عدد 4 كاسيت - مانيوال جانبى تصوير الوان - طباعه الوان - سكانرالوان السعر مفاجاه تابعونا لمعرفه العروض المستمره طوال الشهر الكريم العروض والخصومات لا تشمل استبدال او تقسيط الالات استيراد خارج بحاله ممتازه والاسعار شامل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مجدي
التليفون: 01117345733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع العشرين متغرع من جسر السويس خلف حديقه بدر- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2101998
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره - في القاهرة مصر

شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى اله تصوير مستندات ليزر الوان للمدارس - المطابع - شركات الدعايه والاعلان - المستشفيات xerox 7.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/8/2021
صورة الاعلان: صيانة طابعات وملى احبار وطابعات استيراد خارج - في القاهرة مصر

صيانة طابعات وملى احبار وطابعات استيراد خارج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو بتدور على شركات صيانة طابعات الصفوة بتقدملك صيانة جميع انواع الطابعات hp & canon & samsung وكمان .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره - في القاهرة مصر

شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتهز فرصه العروض والخصومات مع شركه ارابيا للتجاره واطبع شغلك بالالوان باعلى جوده اله تصوير ليزر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/7/2021
صورة الاعلان: خصم خاص على اقوى اله تصوير مستندات زيروكس - في القاهرة مصر

خصم خاص على اقوى اله تصوير مستندات زيروكس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدم شركه ارابيا للتجاره خصومات تصل الى 25 % على احدث الالات تصوير مستندات وحش التصوير والطباعه زي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

31/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager