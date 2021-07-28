شغلك بالالوان مع شركه ارابيا للتجاره

(للبيع)
|اقوى اله تصوير مستندات ليزر الوان للمدارس - المطابع - شركات الدعايه والاعلان - المستشفيات xerox 7845 - سرعه 45 صوره / الدقيقه - درجه وضوح الطباعه تصل الى 1200 * 2400 - مقاس ورق a4 - a3 - a5 - 32 * 48 - وزن ورق حتى 300 جرام - خاصيه الدوبلكس - خاصيه التوزيع - فيدر - شاشه تاتش - عدد 4 كاسيت - مانيوال جانبى تصوير الوان - طباعه الوان - سكانرالوان السعر مفاجاه تابعونا لمعرفه العروض المستمره طوال الشهر الكريم العروض والخصومات لا تشمل استبدال او تقسيط الالات استيراد خارج بحاله ممتازه والاسعار شام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|شارع العشرين متفرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101779
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1 جنيه
1 جنيه