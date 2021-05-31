شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره

(للبيع)
|انتهز فرصه العروض والخصومات مع شركه ارابيا للتجاره واطبع شغلك بالالوان باعلى جوده اله تصوير ليزر الوان xerox 7120 - سرعه 20 صوره / الدقيقه - خاصيه التوزيع - خاصيه الدوبلكس - وزن ورق من 70 / 220 جرام - مقاس ورق a4 a5 a3 - تعمل على نوعيات ورق العادى - الكوشيهات بانواعها - الاستيكر - الجلوسى - الاظرف - شاشه تاتش - فيدر - تصوير الوان - طباعه الوان - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره السعر مفاجاه لا يقبل المنافسه - العروض مستمره حتى نفاذ الكميات - العروض لا تشمل استبدال او تقسيط - العرو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|شارع الغشرين متغرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098558
1 جنيه