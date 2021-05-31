شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره

انتهز فرصه العروض والخصومات مع شركه ارابيا للتجاره واطبع شغلك بالالوان باعلى جوده اله تصوير ليزر الوان xerox 7120 - سرعه 20 صوره / الدقيقه - خاصيه التوزيع - خاصيه الدوبلكس - وزن ورق من 70 / 220 جرام - مقاس ورق a4 a5 a3 - تعمل على نوعيات ورق العادى - الكوشيهات بانواعها - الاستيكر - الجلوسى - الاظرف - شاشه تاتش - فيدر - تصوير الوان - طباعه الوان - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره السعر مفاجاه لا يقبل المنافسه - العروض مستمره حتى نفاذ الكميات - العروض لا تشمل استبدال او تقسيط - العرو