شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره - في القاهرة مصر

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انتهز فرصه العروض والخصومات مع شركه ارابيا للتجاره واطبع شغلك بالالوان باعلى جوده اله تصوير ليزر الوان xerox 7120 - سرعه 20 صوره / الدقيقه - خاصيه التوزيع - خاصيه الدوبلكس - وزن ورق من 70 / 220 جرام - مقاس ورق a4 a5 a3 - تعمل على نوعيات ورق العادى - الكوشيهات بانواعها - الاستيكر - الجلوسى - الاظرف - شاشه تاتش - فيدر - تصوير الوان - طباعه الوان - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره السعر مفاجاه لا يقبل المنافسه - العروض مستمره حتى نفاذ الكميات - العروض لا تشمل استبدال او تقسيط - العرو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مجدي
التليفون: 01117345733

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العنوان: شارع الغشرين متغرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098558
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صورة الاعلان: خصم خاص على اقوى اله تصوير مستندات زيروكس - في القاهرة مصر

خصم خاص على اقوى اله تصوير مستندات زيروكس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدم شركه ارابيا للتجاره خصومات تصل الى 25 % على احدث الالات تصوير مستندات وحش التصوير والطباعه زي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

31/5/2021
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