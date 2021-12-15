شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست

(للبيع)
|شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مستوي من العمالة المنزلية المحترفة والخبرة من كل الجنسيات العربية والإفريقية والآسيوية جميع الاعمار بجميع التخصصات شغالات عاملات نظافة واحتراف في الطبخ ومديرة المنزل وجليسات مسنين ومسنات ومرضي وجلسات معاقين بالتخصص وذوي الاحتياجات خاصة وممرضات متخصصة منزلي للحالات الحرجة وبعد العمليات والتغذية الخاصة والبيبي سيتر المتعلمة رعاية أطفال وتعليم وتربية وتخاطب والدادات المربيات والشيفات شرقي وعربي والسائق من الجنسين والغفير باسرته
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- egypt
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115373
2,000 جنيه
1,900 جنيه
500 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
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1,900 جنيه
350 جنيه
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