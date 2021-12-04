شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست

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تفاصيل الإعلان
شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مستوي من العمالة المنزلية المحترفة والخبرة من كل الجنسيات العربية والإفريقية والآسيوية جميع الاعمار بجميع التخصصات شغالات عاملات نظافة واحتراف في الطبخ ومديرة المنزل وجليسات مسنين ومسنات ومرضي وجلسات معاقين بالتخصص وذوي الاحتياجات خاصة وممرضات متخصصة منزلي للحالات الحرجة وبعد العمليات والتغذية الخاصة والبيبي سيتر المتعلمة رعاية أطفال وتعليم وتربية وتخاطب والدادات المربيات والشيفات شرقي وعربي والسائق من الجنسين والغفير باسرته
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رويال هاوس
التليفون: 01207040101

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العنوان: نخدم جميع المحافظات- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2021
رقم الإعلان: 2115627
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