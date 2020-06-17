شركه g.s ترابيزات_كراسي-ابواب كومباكت hpl& كوريان

(للبيع)
|-لو المساحات ضيقة يفضّل أختيار الألوان الفاتحة عشان تدي إتساع للمكان وراحة للعين بس إحنا في G.S وفرنالك كل الألوان الفاتح والغامق والمنقطة كمان على الكوريان (الرخام الصناعى) كل اللى عليك ان تختار واحنا معاك فى أى مكان للطلب او للإتصال على الأرقام : واتس 01229316689 ـ 01553679118 ـ 01012445146 -01228727863
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sandra
|التليفون:
|01228727863
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|63 طه حسين - النزهة- 01229316689
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063012
260 جنيه
40 جنيه