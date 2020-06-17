شركه g.s ترابيزات_كراسي-ابواب كومباكت hpl& كوريان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركه g.s ترابيزات_كراسي-ابواب كومباكت hpl& كوريان - في القاهرة مصر

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-لو المساحات ضيقة يفضّل أختيار الألوان الفاتحة عشان تدي إتساع للمكان وراحة للعين بس إحنا في G.S وفرنالك كل الألوان الفاتح والغامق والمنقطة كمان على الكوريان (الرخام الصناعى) كل اللى عليك ان تختار واحنا معاك فى أى مكان للطلب او للإتصال على الأرقام : واتس 01229316689 ـ 01553679118 ـ 01012445146 -01228727863
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sandra
التليفون: 01228727863

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 63 طه حسين - النزهة- 01229316689
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063012
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