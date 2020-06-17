شركه g.s ترابيزات_كراسي-ابواب كومباكت hpl& كوريان

-لو المساحات ضيقة يفضّل أختيار الألوان الفاتحة عشان تدي إتساع للمكان وراحة للعين بس إحنا في G.S وفرنالك كل الألوان الفاتح والغامق والمنقطة كمان على الكوريان (الرخام الصناعى) كل اللى عليك ان تختار واحنا معاك فى أى مكان للطلب او للإتصال على الأرقام : واتس 01229316689 ـ 01553679118 ـ 01012445146 -01228727863