شركه Magic Vision للبرمجيات

لو بتدور على برنامج لادارة عمليات البيع والمشتريات والمخازن وكمان التقسيط ومتابعة عمليات التحصيلات وغيرها من الانظمة عندنا هتلاقية شركة ماجيك فيجن بتقدملك برنامج متكامل لادارة شركتك او محلك تجارى (محل ملابس - احذية - ادوات منزلية - ادوات صحية - وغيرها من الانشطة) يشمل البرنامج على الانظمة الاتية: إدارة حركة المشتريات ومرتجعاتها إدارة حسابات الموردين إدارة حركة المبيعات ومرتجعاتها إدارة حسابات العملاء إدارة عمليات التقسيط سواء بفوائد او بدون فوائد متابعة تحصيلات سداد الاقساط متابعة سداد الاقساط