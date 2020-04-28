شركه Magic Vision للبرمجيات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركه Magic Vision للبرمجيات - في القاهرة مصر

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لو بتدور على برنامج لادارة عمليات البيع والمشتريات والمخازن وكمان التقسيط ومتابعة عمليات التحصيلات وغيرها من الانظمة عندنا هتلاقية شركة ماجيك فيجن بتقدملك برنامج متكامل لادارة شركتك او محلك تجارى (محل ملابس - احذية - ادوات منزلية - ادوات صحية - وغيرها من الانشطة) يشمل البرنامج على الانظمة الاتية: إدارة حركة المشتريات ومرتجعاتها إدارة حسابات الموردين إدارة حركة المبيعات ومرتجعاتها إدارة حسابات العملاء إدارة عمليات التقسيط سواء بفوائد او بدون فوائد متابعة تحصيلات سداد الاقساط متابعة سداد الاقساط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Magic Vision
التليفون: 01557024813

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العنوان: - الخانكه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058552
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