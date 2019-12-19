شركه نقل اثاث نقل عفش

(للبيع)
|###شركه الأشقاء لنقل0778436337##0792951409 ##العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقدم باقه من الخدمات علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل العماله الماهر المدربة علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل السيارات الحديثه لنقل العفش وتشمل علي فك وتركيب تغليف نقل تخزين تحميل كل ما يخص لنقل العفش بالاردن عمان ##افضل شركات## نقل عفش ###
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو كريم لنقل العفش
|التليفون:
|0792951409
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|العنوان:
|أشارت طبربور- طبربور
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70 دينار
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048428
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