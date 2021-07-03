شركه نانوستاتيك Nanostetic هى متخصصه فى مجال الطب التجميلى

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تفاصيل الإعلان
شركه نانوستاتيك هى متخصصه فى مجال الطب التجميلى وهو مجال متعلق بالعلاج وليس مجرد تجميل فقط وتعتبر شركه نانوستاتيك هى الشركه الاولى فى مصر والشرق الاوسط التى تقوم بأفتتاح مصنع لصناعات الطب التجميلى والميزوثيرابى بتقنيه النانوثيرابى لمتابعه اخبارنا والحصول على معلومات اكثر الرجاء التواصل معنا من خلال صفحة فيسبوك (Nanostetic) موقع: / هوت لاين: 15061 يوتيوب: nanostetic
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amira Nasser
التليفون: 01121310001

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العنوان: رابعة العدوية مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098712
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات و مديرين مناطق للدعايه

مطلوب مندوبين مبيعات و مديرين مناطق للدعايه

(فرصة عمل)

شـركـة ادويـة ( قسم الطب التجميلى ) تطـلب للـوظـائف الـشاغـره بالـشركـه الاتـى : •مندوبين دعايه ط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/7/2021
صورة الاعلان: مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب

مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب

(للإيجار)

مخزن 4500م مبنى على 2500م ببرج العرب للايجار بسعر 50000 قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/7/2021
صورة الاعلان: خدمه عملاء لشركه خاصه

خدمه عملاء لشركه خاصه

(فرصة عمل)

خدمه عملاء لشركه خاصه براتب 4000 جنيه مطلوب شباب وبنات وطلاب وخريجين السن من 18 ل 55سنه شرط لباقه في.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتى فى بيج

سجاد نبيتى فى بيج

(للبيع)

سجاد نبيتى فى بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/7/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارات تويوتا هايس واتوبيس كوستر وفان اتش وان

ايجار سيارات تويوتا هايس واتوبيس كوستر وفان اتش وان

(للإيجار)

تويوتا هايس/هيونداي 1 H / باص كوستر _ للسفر/السياحة/ المطارات / الشركات بالسائق بأرخص لعمل اليوميات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: داتا انتري لويب سايت

داتا انتري لويب سايت

(فرصة عمل)

داتا انتري الويب سايت السن من 18 ل 45 سنه لا يشترط خبره سابقه بقت ب4000 جنيه في شفت ست ساعات شهر تدر.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

3/7/2021
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صورة الاعلان: موظفين مبيعات اون لاين

موظفين مبيعات اون لاين

(فرصة عمل)

موظفين مبيعات اونلاين راتب 4000 جنيه تامينات صحي واجتماعي شباب وبنات السن من 18 ل 55 سنه شفت العمل س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على الموقف

موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على الموقف

(فرصة عمل)

موظفين سيلزي لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع براتب 4000 جنيه شفت العمل ست ساعات صباحي ومسائي يقبل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

مدخل بيانات لا يشترط الخبره في السن من 18 ل 45 لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت العمل ست ساعات توفير نظام.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/7/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات لتنظيمات فندقيه

مدخل بيانات لتنظيمات فندقيه

(طلب عمل)

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقيه براتب 4000 جنيه سياده مرتين في السنه تامينات صحيه واجتماعي اربع ايام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي خبرة

مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية صيدلي خبره للعمل لدي صيدلية في محافظة بدر بالمدينة المنورة ش.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

3/7/2021
صورة الاعلان: تشطيب شقق لوكس و سوبر لوكس بأسعار جيده

تشطيب شقق لوكس و سوبر لوكس بأسعار جيده

(فرص)

تشطيب شقق لوكس و سوبر لوكس بأسعار جيده وتشطيب عالى بمنطقة 6 أكتوبر والجيزة.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

2/7/2021
صورة الاعلان: فاكت كلين لابادة الحشرات وسوس الخشب بالضمان

فاكت كلين لابادة الحشرات وسوس الخشب بالضمان

(فرص)

فاكت كلين لرش حشرات بالضمان لإبادة جميع الحشرات الزاحفة والطائرة ( الناموس ) وسوس الخشب – وحشرة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

2/7/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه عند شارع الطيران مكونه من(2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5 جنيه

2/7/2021
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