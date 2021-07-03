شركه نانوستاتيك Nanostetic هى متخصصه فى مجال الطب التجميلى

(فرص)
|شركه نانوستاتيك هى متخصصه فى مجال الطب التجميلى وهو مجال متعلق بالعلاج وليس مجرد تجميل فقط وتعتبر شركه نانوستاتيك هى الشركه الاولى فى مصر والشرق الاوسط التى تقوم بأفتتاح مصنع لصناعات الطب التجميلى والميزوثيرابى بتقنيه النانوثيرابى لمتابعه اخبارنا والحصول على معلومات اكثر الرجاء التواصل معنا من خلال صفحة فيسبوك (Nanostetic) موقع: / هوت لاين: 15061 يوتيوب: nanostetic
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Nasser
|التليفون:
|01121310001
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|العنوان:
|رابعة العدوية مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098712
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4,000 جنيه
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1,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 ريال
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100 جنيه
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