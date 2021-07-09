شركه متخصصه في التسويق الالكتروني والدعايه والاعلان

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada galal
|التليفون:
|01277773580
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|العنوان:
|october- ٦ أكتوبر
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102029
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال