شركه متخصصه في التسويق الالكتروني والدعايه والاعلان

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تفاصيل الإعلان
نحن شركه متخصصه في التسويق الالكتروني والدعايه والاعلان علي الانترنت يمكننا ان نصل بمنتجك او شركتك او حتي لو كنت فرد تسويق لنفسك عن طريق تقديم مجموعه من الخدمات المتكامله والذكيه مثل : انشاء وإدارة صفحات السوشيال ميديا إعلانات جوجل ادز للمزيد حول التسويق الالكتروني يرجي زيارة هذا الرابط / إعلانات مموله اسناب شات إعلانات مموله علي انستجرام إعلانات مموله علي فيس بوك إعلانات مبوبه علي المنتديات للتواصل وطلب احد خدماتنا يرجي التواصل واتس اب علي 00201277773580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada galal
التليفون: 01277773580

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العنوان: october- ٦ أكتوبر
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2102029
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صورة الاعلان: * Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabi - في الرياض السعودية

* Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabi

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#Saudi_jobs * Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabia with the fo.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

9/7/2021
صورة الاعلان: #وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر - في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العر

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_السعودية **مطلوب مصمم جرافيك للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التال.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

28/5/2021
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