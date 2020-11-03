(للاستثمار)
|شركه سيجما للمقاولات العامة بالمنيا الجديدة لصاحبها المقاول خالد أبو الحسن اختصاصنا (استخراج تراخيص وعمل رسومات هندسيه -اعمال الانشاءات -والتشطيبات - والديكور -وتوريد مواد البناء -عمل استراحات اعلا الاسطح )لدينا خبره كبيره في مجال العقارات ولمزيد من المعلومات تواصل معنا علي الواتس اب او فون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالدابوالحسن
|التليفون:
|01019790357
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|العنوان:
|المنيا الجديده، الحى الرابع- المنيا الجديده
المنيا - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075047
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