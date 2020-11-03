شركه سيجما للمقاولات العامة بالمنيا الجديدة لصاحبها المقاول خالد أبو الحسن اختصاصنا (استخراج تراخيص وعمل رسومات هندسيه -اعمال الانشاءات -والتشطيبات - والديكور -وتوريد مواد البناء -عمل استراحات اعلا الاسطح )لدينا خبره كبيره في مجال العقارات ولمزيد من المعلومات تواصل معنا علي الواتس اب او فون