(للبيع)
|شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى تهنئ شعب مصر العظيم برأس السنه الميلاديه 2020 🎉🎉 وتقدم اقوى العروض والخصومات بمدينه الشروق بخصم 50,000 ج على كل وحده العرض سارى حتى 10/1/2020 بأرقى الاحياء والمناطق 👈شقه 145 م بالمنطقه الاولى بحريه بـ 450,000 ج كاش بدل 500,000 ج 👈شقه 150 م ار ضي + حديقه بالحي الاول بـ666,000 ج كاش بدل 710,000 ج 👈شقه 185 م بالمنطقه الاولى اماميه بـ 720,000 ج كاش بدل 770,000 ج _لدينا مساحات اخرى تناسب الجميع بارقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- مدينه الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|666,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047190
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