شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى تهنئ شعب مصر العظيم برأس السنه الميلاديه 2020 🎉🎉 وتقدم اقوى العروض والخصومات بمدينه الشروق بخصم 50,000 ج على كل وحده العرض سارى حتى 10/1/2020 بأرقى الاحياء والمناطق 👈شقه 145 م بالمنطقه الاولى بحريه بـ 450,000 ج كاش بدل 500,000 ج 👈شقه 150 م ار ضي + حديقه بالحي الاول بـ666,000 ج كاش بدل 710,000 ج 👈شقه 185 م بالمنطقه الاولى اماميه بـ 720,000 ج كاش بدل 770,000 ج _لدينا مساحات اخرى تناسب الجميع بارقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق